تراند اليوم : خالد النبوي يتتدرب علي أنغام ويجز في الجيم – فيديو

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه بفيديو جديد له يستعرض فيه لياقته البدنية وهو يمارس تدريبات شاقة في الجيم عبر حسابه على Instagram .

وكان النبوي يتدرب على أنغام أغنية ويجز الجديدة، معلقا عليه قائلا “أنا وويجز فى الجيم”.

يذكر أن خالد النبوي ينشغل حاليًا في تصوير أحدث أفلامه “قمر 14”.

فيلم “قمر14” يتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.