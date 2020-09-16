تراند اليوم : شريف رمزي في أول يوم دراسة : دخلت إبني نفس مدرستي – صورة

كشف الفنان شريف رمزي عن استعداداته للعام الدراسي الجديد، موجها العديد من النصائح للأباء والأمهات حول تربية الأبناء، وتحديدا الاهتمام بالدراسة.
نشر رمزي صورة جمعته بابنه في يومه الدراسي الأول، عبر حسابه على nstagram، وعلّق كاتبا: “أهم إستثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقي أصعب وأهم يوم.. يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في إستقلالهم عن أهلهم”.
تابع: “متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة واستقرار نفسي”.
اختتم شريف تعليقه كاتبا: “معلومة أخيرة أنا دخلت ابني نفس المدرسة اللي أنا اتخرجت منها.. مدرسة الألسن.. أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها وبحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلى علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي وأتمنى ولادي يعدوا بنفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله”.
يذكر أن أخر أعمال شريف رمزي مسلسل “واكلينها والعة” الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش