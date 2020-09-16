تراند اليوم : شريف رمزي في أول يوم دراسة : دخلت إبني نفس مدرستي – صورة

كشف الفنان شريف رمزي عن استعداداته للعام الدراسي الجديد، موجها العديد من النصائح للأباء والأمهات حول تربية الأبناء، وتحديدا الاهتمام بالدراسة.

نشر رمزي صورة جمعته بابنه في يومه الدراسي الأول، عبر حسابه على nstagram، وعلّق كاتبا: “أهم إستثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقي أصعب وأهم يوم.. يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في إستقلالهم عن أهلهم”.

تابع: “متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة واستقرار نفسي”.

اختتم شريف تعليقه كاتبا: “معلومة أخيرة أنا دخلت ابني نفس المدرسة اللي أنا اتخرجت منها.. مدرسة الألسن.. أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها وبحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلى علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي وأتمنى ولادي يعدوا بنفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله”.

يذكر أن أخر أعمال شريف رمزي مسلسل “واكلينها والعة” الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش