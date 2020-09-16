تراند اليوم : مي كساب تدعم رضوي الشربيني .. وهذا ماقالته عنها

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلا كبيرا بسبب تصريحاتها عن الحجاب، مما أدى لتحويلها للتحقيق العاجل من قِبل المجلس الأعلى للإعلام.

عبر عدد من النجوم على دعمهم وتضامنهم مع رضوى الشربيني، وكانت الفنانة مي كساب واحدة منهم.

كتبت مي عبر حسابها على Twitter “أدعم رضوى الشربيني”.

ثم بعدها كتبت تغريدة أخرى: “للأسف في الزمن ده الناس بتحب اللي يكذب عليها ويخدعها ويكون مش أمين وصادق معاهم أما الصادق الأمين هوه اللي بيتكذب وبيتظلم شكلنا بقينا في آخر الزمان ولا إيه يارب صبرنا”.

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدرت قرارا بفتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها “هي وبس” وحديثها عن غير المحجبات.

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كانت رضوى الشربيني وجهت رسالة للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب عبر برنامجها “هي وبس”.

قالت رضوى: “لكل الفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، لا تقوموا بذلك، أنتن أفضل مني ومن أي فتاة غير محجبة يستقوى عليها شيطانها، لا تنخدعوا أمام المغريات وتمسكوا بحجابكن”.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني بدأت تقديم الموسم الخامس من برنامجها “هي وبس” على “cbc سفرة” في 13 أغسطس الماضي.