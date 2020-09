شكرا لقرائتكم خبر عن MOZZY يطلق كليب جديدا بعنوان "Streets Ain't Safe" مع Blxst والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق نجم الهيب هوب MOZZY كليب جديد على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الأغنية تحمل اسم " Streets Ain't Safe " ، و شاركه فى تقديم الأغنية النجم العالمى Blxst .

و اشارت عدد من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " hypebeast " أن أغنية " Streets Ain't Safe " هى واحدة من أغنيات البوم MOZZY الجديد الذى من المقرر يقوم بأطلاقه 22 سبتمبر الجارى وينتظره قطاع كبير من محبى موسيقى وغناء الهيب هوب من شتى انحاء العالم .

يذكر أن MOZZY و اسمه الحقيقى " تيموثى كورنيل باترسون " البالغ من العمر ( 33 عام ) بدأ مسيرته الفنية عام 2004 ، و يعرف أنه ذو الخطوات و الإنجازات الفنية البطيئة ، و من أشهر الأغنيات التى قدمها و حققت نجاح واضح " So Lonely " و " I Ain’t Perfect " و " Big Homie From The Hood " ، و غيرهم .