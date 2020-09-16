شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقدم حفلين دفعة واحدة بعد أزمة شائعة ارتباطها بالمايسترو هانى فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أزمة الشائعات التى طاردتها الأيام الأخيرة بسبب ارتباطها بالموسيقار هانى فرحات، تعود النجمة أنغام لإحياء الحفلات مرة أخرى، بعد فترة غياب بسبب أزمة كورونا، حيث أعلنت عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" تفاصيل حفلها المقبل، المقرر إقامته قريباً على مسرح "المنارة". وقالت أنغام في تغريدتها: "بعد غياب.. الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة.. قريبًا".

وعلى جانب آخر، تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 24 سبتمبر الحالى ضمن احتفالات باليوم الوطني السعودي.

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وكانت أنغام قد أعلنت عبر تويتر عن حفلها في السعودية، حيث كتبت معلقة: "جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات "اليوم الوطني 90 السعودي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء 15 سبتمبر".

يشار إلى أن أنغام طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "بحبك وبرتحلك"، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".