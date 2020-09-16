شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز لـ"تليفزيون الخليج 365" عن خسارة الأهلى أمام الزمالك:"بنخسر كل فين وفين وأدينا بندوق طعم الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان صبري فواز، على خسارة الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3/1، في بطولة الدورى.

وقال فواز في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، :" فرقتنا بتخسر كل فين وفين وأدينا بندوق طعم الهزيمة شكله ايه.. ساعات وأكيد طعم الهزيمة مش حلو .. كل الزملكاوية على راسى وليا صحاب كتير زملكاوية .. وعمرى ما كنت متعصب .. ولو بننكش في بعض ده حاجه حلوة ولطيفة بس بدون عدائية ولا سخافة ولا أذى .. وبرد على أي حد بيضايقنى .. والدورى كده كده هناخده نقطه نقطه مش لازم كلهم مرة واحده ".

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وكشف صبري فواز تفاصيل دوره في مسلسل أسود فاتح، مشيرا إلى أن العمل يتحدث عن الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه عن شركة كبيرة ضخمة باسم" شركة خطاب" ويجسد نبيل نور الدين صاحب الشركة والأب، وهيفاء وهبي وشريف سلامة الأبناء، بينما هو يجسد دور محامي الشركة ولديه مشكلة في كسب قلب رانيا " هيفاء وهبي" طوال المسلسل.

وأشار صبري فواز في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إلى أنه لحظة انفجار مرفأ بيروت كان فريق العمل يجري أعمال التصوير المسلسل أسود فاتح، وكانوا متواجدين في منطقة جبلية وشاهدوا الانفجار، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني شعب طيب ويعيش ظروف صعبة جدا خاصة بعد انفجار مرفأ لبنان.