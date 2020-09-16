"زنزانة 7" يعرف طريقه لدور العرض الليلة.. تفاصيل معركة الفيلم

تطرح الشركة المنتجة للفيلم المصري "زنزانة 7"، العمل، الأربعاء، بدور العرض المصرية، والذي يشارك في بطولته أحمد زاهر، نضال الشافعي، إيهاب فهمي، مايا نصري، منة فضالي، مدحت تيخة، ومن تأليف حسام موسى وإنتاج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.



كما يضم الفيلم عددا من الوجوه الجديدة مثل أشرف عبدالعزيز، أيمن كشك، منى جبر.





تدور أحداث "زنزانة 7" في إطار من الأكشن والإثارة حول شاب يدعى "حربي الكومي"، (أحمد زاهر)، يدخل السجن بعد اتهامه في إحدى القضايا.

داخل السجن يلتقي "حربي" بـ"منصور العايق" (نضال الشافعي)، ويحدث بينهما خلافات كثيرة في بداية الأحداث، وبعد ذلك تنشأ بينهما علاقة صداقة قوية.

تجسد الفنانة مايا نصري دور فتاة ثرية تملك قرية سياحية وتستعين بـ"حربي الكومي ومنصور العايق" لحمايتها من التهديدات والابتزاز.

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أما عبير صبري فتجسد شخصية محامية وناشطة سياسة تنادي بالمبادئ في البرامج التليفزيونية لكنها في الحقيقة ترتكب العديد من الممارسات الخاطئة.





وعن دوره في الفيلم قال أحمد زاهر، في تصريحات صحفية إن التحضير لشخصية "حربي الكومي" استغرق وقتا طويلا، موضحا أنه صاحب فكرة الإطلالة الذي ظهر بها في الفيلم، مثل اختياره لقصة الشعر ووضع الوشم، مشيرا إلى أن رسم الوشم كان يستغرق 4 ساعات يوميا ويتم إزالته بعد انتهاء التصوير.





وأوضح أن الفيلم يعرض في ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا، التى دفعت الجهات الحكومية لتحديد نسبة الإشغال لتكون 25% فقط.

وقال: "كنت أتمنى أن يعرض في ظروف أفضل وأن تكون نسبة الإشغال 100%".