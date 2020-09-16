شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت ريتا أورا الأنظار بإطلالتها بجلسة تصوير Marcell von Berlin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تٌعرف النجمة العالمية ريتا أورا أنها واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة، حيث تبحث دائما عن الإطلالة التى تجعلها خاطفة للأضواء، وذلك سواء على الــ red carpet أو بحياتها الشخصية ، وتجمع أغلب إطلالاتها بين البساطة والرقى ، وبالرغم أنه من النادر أن نرى ريتا بإطلالة كلاسيكية إلا أن أورا تحولت لمحط إشادة من قبل المعنيين بالأزياء و الموضة بسبب هذه الإطلالة .



النجمة ريتا أورا

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نشرت ريتا أورا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 16 مليون شخص صورة رائعة من جلسة تصوير مع علامة الأزياء الألمانية " Marcell von Berlin " الشهيرة ، و قد ظهرت ريتا بالصورة و هى مرتديه " بدله " بإحدى درجات اللون البرتقالى ذات تصميم كلاسيكى بسيط خاطف للأنظار ذات الـ style الخاص بفترة الثمانينات ، و لتكمل أناقتها ارتدت أورا حذاء جمع اللونين الأبيض والأسود مطبوع بشكل هندسي، و اشارت النجمة البالغة من العمر ( 29 عام ) فى تعليقها على الصورة أن هذه هى البدلة التى تحبها .

وبدلة ريتا أورا التى حملت توقيع دار أزياء " Marcell von Berlin " وصل سعرها إلى 692 جنية إسترلينى .