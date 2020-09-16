شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تتعاون مع نصر محروس فى "اصحى صحصح يا غبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس على التعاون معها فى أغنيتها الخليجية الجديدة "اصحى صحصح يا غبى"، حيث يتولى محروس توزيع الأغنية على جميع وسائل السوشيال ميديا، لتكون هذه الأغنية بداية تعاون بين ميس ونصر محروس من أجل تقديم أغانى مصرية وخليحية مستقبلاً.

"اصحى صحصح يا غبى" كلمات الشاعر أسامه السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقاً أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "اصحى صحصح ياغبى..انا مدرى ويش تبي..ضاع عمرى فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبى..مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال..واصحى صحصح ياغبى".



نصر محروس مع ميس حمدان

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وكانت ميس حمدان قد قالت لـ"الخليج 365" إن أغنية "اصحى صحصح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.

وأوضحت أن "اصحى صحصح يا غبى" تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين فى الخليج.



يس حمدان تتعاون مع نصر محروس