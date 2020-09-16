شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تدخل عالم المهرجانات بأغنية "كهربا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شمس الكويتية، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان « كهربا »، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهى من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية، وشاركها الغناء مغنى الراب مصطفى وفقى .









الأغنية نالت استحسان عدد كبير من الجمهور والمشاهدات الكبيرة فور طرحها، وجاءت في قالب مهرجان شعبي حمل عنوان البساطة وخفة دم .

وتقول كلمات الاغنية :

انا مش قطه انا متدربه .. مبحبش شغل الشقلبه

وقت الجد انا متعبه .. لدغتي اصعب من العقربه

كهربااااااااااااااااااااا

انا قلبى قلبى مقفول .. والشوطه منى الجون

جدعنه موجود .. وفى وش اسود

انا عندى ردود ابطال ..

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شغل التثبيت دا قديم ياعبيط .. دا انا اسمى يهز جبال

عفريتى لما كان فى يوم ظهر .. مات فى رعبه بخ فوق الشجر

برج الطور دماغي انشف من الحجر

فص ملح داب فارقنا وانتحر

« كهربا » كلمات وألحان عصام شعبان ، توزيع إسلام لوما ، اشراف موسيقى ابو صابر ، ميكس وماستر أسامة طارق، وتعد ضمن أغنياتها من ألبومها المصري الجديد "شيزوفرينيا"

ويحتوي شيزوفرينيا على 14 اغنية تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين مثل ايمن بهجت قمر وخالد عز، وسوف تطلق أغنيات الألبوم بطريقة سينجل تباعا خلال الأسابيع القادمة.