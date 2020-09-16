شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى فى أول تصريحاته عن"قوت القلوب": الحلقات المقبلة تحمل مفاجأت مدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم الكبير خالد زكى، عن سعادته بسبب ردود الأفعال على مسلسل "قوت القلوب"، التي تلقاها منذ عرض الجزء الثانى الذى يعرض حالياً على شاشة قناة "الحياة"، مشيراً إلى أن شخصية "جابر طاحون" تحولت تحويلا جذرياً، بعدما كان شخص ذو نفوذ قوية، وتسبب في هلاك حياة العديد من المقربين منه، خاصة أنه رجل أعمال ولديه شركات ومصانع، وبالتالي له أعداء في السوق.

ولفت إلى أن قصة تحول انسان من الشر إلى الخير ، ما هي إلا حكمة إلهية ولها مدلول وهى أن الخير هو الدافع الأساسى داخل الانسان.

وأوضح زكى لـ"الخليج 365"، أن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجأة مدوية، خاصة أن العمل يحمل الكثير من المواقف الإنسانية والاجتماعية، وهو ما جعل تصارع شديد في الحلقات والأحداث، لافتاً إلى المسلسل يتناول قضايا مهمة تهم كل بيت مصري، فضلا عن أن الكاتب محمد الحناوى قدم سيناريو محكم وبه العديد من المواقف الإنسانية المليئة بالأحداث الشيقة.

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يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏