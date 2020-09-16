شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تسترجع ذكريات فيلم حب البنات وتسأل الجمهور عن توقعهم لنهاية مختلفة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة ليلى علوى كواليس الفيلم الرومانسى "حب البنات" الذى أنتج عام 2004، حيث كانت تلعب دور البطولة بجانب الفنان أشرف عبد الباقى وهنا شيحة وحنان ترك، ورغم مرور حوالى 16 عاما عن عرضه إلا أن ليلى علوى سألت جمهورها عن توقعاتهم لنهاية مختلفة عن الفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.

ونشرت ليلى علوى صورا من كواليس تصوير الفيلم حب البنات عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "بنات مصطفى أبو حجر عاشوا بعيد عن بعض وعن دفا اللمة ولما كبروا وبدأوا يدوروا على الحب اكتشفوا إنهم بيدوروا غلط".



ليلى علوى عبر تويتر

وأضافت: "وفي نهاية حدوتة كل واحدة فيهم فهموا إن الأمان وحضن العيلة مهم زي الحب والعواطف ويمكن أكثر إيه رأيكم في نهاية فيلم حب البنات، وهل كنتوا متوقعين نهاية مختلفة!".

من جانب آخر، كانت النجمة ليلى علوى شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، وكتبت ليلى على الصورة قائلة: "غروب الشمس يجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضى، ومع النظر إليه أنت من يقرر تشوفه كنهاية أو بداية".

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من ناحية أخرى، استعادت الفنانة ليلى علوى ذكرياتها في فيلم "غرام الأفاعى" الذى يعتبر إحدى العلامات في السينما المصرية، كما حرصت على سؤال جمهورها حول النهاية المستحقة لشخصية "مهجة". وكتبت ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر: "الحياة بشكل عام.. والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة.. مش سهلة ومش بسيطة (مهجة) من فيلم غرام الأفاعي رغم ذكائها إلا أنها عملت أخطاء كتير ونالت نهاية قاسية وقوية ، قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ!".