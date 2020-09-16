شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تناقش أهمية المهرجانات.. وتكشف عن ندمها على العمل مع وودى آلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع نجوم فيلم "Ammonite" ، بعد الفوز بجائزة TIFF Tribute Award من منازلهم لحضور مؤتمر صحفي افتراضي لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتحدثت بطلة الفيلم النجمة العالمية كيت وينسلت عن أهمية المهرجانات السينمائية لصناعة الترفيه، كما تذكرت كيت ذهابها إلى البندقية في عام 1994 بعد أن لعبت دور البطولة في فيلم Peter Jackson's Heavenly Creatures ، وهو الفيلم الذي بدأ مسيرتها المهنية دوليًا في سن 18 عامًا، قائلة "أتذكر هذه اللحظة الرائعة ومشاهدة الفيلم مع الجمهور وبدي الأمر وكأنه حلم ، فقولت بداخلي .يا إلهي ، أنا حقًا في فيلم.، فلم يكن الأمر مجرد شيء عادي".

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وكيت وينسلت أثارت الجدل مؤخرا بعدما عن ندمها الكبير لعملها مع المخرج الفرنسي من أصول بولندية رومان بولانسكي، الذي عملت معه في فيلم:Carnage عام 2011،والمخرج والممثل والكاتب الأميركي وودي آلن في فيلم:Wonder Wheel عام 2017.

وجاء اعتراف كيت وينسلت الجريء وأسفها لعملها مع هذين المخرجين المثيرين للجدل حالياً من مناصري الحركة النسوية في العالم جراء اتهامهما بالإعتداء على نساء عملن معهن خلال مقابلة ممتعة وصريحة لها مع مجلة "فانيتي فير" هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 الجاري،وأكدت كيت وينسلت لفانيتي فير،أنها بالطبع لا تستطيع العودة بالزمان،لكنها نادمة بشدة على تعاونها الفني مع هذين الشخصين اللذين كانا مهمين في وقت سابق لصناعة السينما والفن.