إليسا تهنئ أصالة على ألبومها الجديد "لا تستسلم"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الفنانة أصالة نصرى على طرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والتى تؤدي أغانيه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية. وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أنت تستحقى كل الأفضل يا حبى، مبروك على ألبومك الجديد".



إليسا

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم"، أغانى الألبوم الجديد التى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.