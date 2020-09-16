شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ روبرت باتينسون بعد إصابته بفيروس كورونا وتوقف تصوير Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجم العالمي روبرت باتينسون، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين، حيث ظهر برفقة صديقته سوكي ووترهاوس في أحد الأماكن العامة في مدينة لندن الإنجليزية وهما يقبلان بعضهما البعض، وهو ما يشير إلى تعافيه من الفيروس.

وكانت صحيفة فاريتي كشفت عن إصابة النجم العالمي البالغ من العمر 34 عاماً بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من استئناف تصوير فيلمه الجديد Batman وهو ما جاء بخسارة كبيرة على شركة الإنتاج التي تأخرت عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وعادت للتوقف مرة أخرى بسبب إصابة بطل العمل.





ولا يزال أمام المخرج مات ريفز ثلاثة أشهر فقط من التصوير لاستكمال الفيلم المنتظر بفارغ الصبر المقرر عرضه في دور العرض في أكتوبر 2021، وهو ما يعد سباق كبير مع الزمن للقائمين على الفيلم.

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ووفقاً لصحيفة الديلي ميل فإن النجم العالمي بدء بالشعور بتحسن بعد خروجه من العزل المنزلي المفروض من قبل السلطات الإنجليزية، والذي يجبر المصابين بفيروس كورونا المكوث داخل منزلهم لمدة 10 أيام على الأقل لحين تحسن حالته الصحية.

وطلب ريفز من طاقم الفيلم الذي يبلغ 130 فرد العودة لاستكمال العمل إذا لم يكونوا من مخالطي النجم المصاب، من اجل انقاذ الفيلم وتقليل الخسارة التي وصلت لأكثر من 5 ملايين دولار بسبب التأجيل.