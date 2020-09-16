شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرومو الدعائى لمسلسل "أسود فاتح" لـ هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "اسود فاتح"، عن البرومو الدعائي للمسلسل، الذى تلعب بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الذى كتبه أمين جمال وورشته الكتابية، وإلإخراج كريم العدل، حيث غلب على البرومو حالة من التشويق والغموض، بينما تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل.

وتظهر الفنانة هيفاء من خلال أحدث العمل بدور «رانيا خطاب» وهي امرأة من أكبر عائلات أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى «زاهر صدقي» ناصر سيف، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.

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وانتهى فريق العمل الفترة الماضية من تصويلار المسلسل في لبنان، حيث صور العمل في لبنان وبيروت، وأوشك مخرج العمل كريم العدل على الأنتهاء من مونتاج ومكساج جميع الحلقات، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات العربية خلال الشهر الجارى ، وبعدها سيعرض على القنوات الفضائية .

"أسود فاتح"يشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبى، روجينا، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.