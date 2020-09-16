شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج الفنى محمد زعزع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا المنتج الفني محمد زعزع بعد تقديمه سلسلة من الأعمال الفنية، وكتب نجل أخيه سالم زعزع على الفيس بوك قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون عمى في ذمة الله . يذكر ان المنتج محمد زعزع شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجا فنيا للكثير من الأعمال المهمة منها "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه"و"هزمتنى امرأة" و"الوهم" و"دمى ودموعى وابسامتى" و"في بيتنا رجل" وغيرهم من الأعمال.

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