شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخطط كورتنى كاردشيان وسكوت ديسيك لإنجاب طفل رابع؟ اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان والد أطفالها النجم سكوت ديسك الكثير من الوقت معا هذا العام ، خاصة بعد انفصاله عن السوبر موديل الشهيرة صوفيا ريتشي ، مما جعل المعجبين يتكهنون عما إذا كان الثنائي الشهير كورتني وديسيك عادت علاقتهما من جديد.

وفي الإصدار الجديد من "supertease" للموسم 19 من برنامج تليفزيون الواقع الشهير " Keeping Up With the Kardashians " ، سألت النجمة كيم كارداشيان الـ couple السابق كورتني وديسيك عما إذا كانوا يخططون لإنجاب طفل رابع ، فالثنائي لديهما ثلاث أطفال ماسون ذى الـ 10 سنوات ، بينلوبي ذات الثمانية ، وريني ذى الخمس سنوات .

كما شوهدت مؤسسة POOSH البالغة من العمر ( 41 عام ) وهي تُسأل بشكل مباشر عما إذا كانت حاملا مرة أخرى أم لا ، و هو السؤال الذي جاء بشكل مفاجئ و أثار الكثير من الجدل وسيكون نواه خلال الفترة الحالية لانتشار الكثير من الشائعات حول النجمين .

Advertisements



سكوت وكورتني

يذكر أنه أُعلن مؤخرا أن برنامج عائلة كاردشيان "Kardashians" أو "KUWTK" الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم سيتم تقديم آخر موسم له في بداية 2021، وجاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : بعد 14 عاما، و 20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات ، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.