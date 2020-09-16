شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء تجميد كيم كاردشيان حساباتها على الـSocial media والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان لعدد كبير من نجوم العالم الذين قرروا مقاطعة الـ " Social media و تجميد حساباتهم الشخصية .وقد أشار موقع bbc أن السبب الرئيسي الذي دفع العشرات من النجوم و المشاهير لأتخاذ هذه الخطوة هو من أجل الاحتجاج على انتشار "الكراهية والدعاية والتضليل".

وكتبت كاردشيان ويست في بيان يوم الثلاثاء "المعلومات المضللة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير" ، و تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة #StopHateforProfit التي نظمها النشطاء الحقوقين ، و أشار الموقع أن المشاهير سيقوموا بتجميد حساباتهم لمدة 24 ساعة .

وقالت كاردشيان: "لا يمكنني الجلوس والبقاء صامتين بينما تستمر هذه المنصات في السماح بنشر الكراهية والدعاية والمعلومات المضللة ، التي أنشأتها الجماعات لزرع الانقسام ".



كيم

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يذكر أنه أُعلن مؤخرا أن برنامج عائلة كاردشيان "Kardashians" أو "KUWTK" الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم سيتم تقديم آخر موسم له في بداية 2021، وجاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : بعد 14 عاما، و 20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات ، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.

شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة ، والأهم من ذلك ، شكر خاص جدا لرايان سيكريست لإيمانه بنا ، لكوننا شريكا لنا ، وفريق الإنتاج لدينا فى Bunim / Murray ، الذين أمضوا ساعات لا تحصى فى توثيق حياتنا ، و من المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021.