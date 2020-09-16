حسن أبو الروس يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أجرى الفنان حسن أبو الروس، عملية جراحية في يده.
ونشر "أبو الروس" صورًا له من المستشفى عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. تمت العمليات بنجاح أحب أشكركم على سؤالكم عليا ودعواتكم".
وتابع: "طبعاً بشكر دكتور مصطفى محمود على كل اللي عمله معايا، الراجل ده أهم وأحسن دكتور يد في مصر والوطن العربي، وكمان نجم وكاريزما رهيبة، هو عالجني نفسياً وعضوياً، كان ليا الشرف والحظ إنه هو اللي يعملي العملية".
حسن أبو الروس، هو أحد أبطال مسلسل "بـ 100 وش" وجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية "زيزو"، والعمل بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.
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