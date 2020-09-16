محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن المؤلف والسيناريست محمد سيد بشير، وفاة والد المؤلف مصطفى جمال هاشم، مؤلف مسلسل "فرصة تانية". وكتب "بشير" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "توفى إلى رحمة الله والد صديقي وأخويا المؤلف مصطفي جمال هاشم، نسألكم الدعاء والفاتحة". Advertisements مسلسل "فرصة تانية"، عرض في دراما رمضان 2020، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وحقق المسلسل نجاحا وقت عرضه. والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد المؤلف مصطفى جمال هاشم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.