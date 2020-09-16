نسرين طافش تنشر صورا من كواليس "الوجه الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن صور جديدة من كواليس مسلسلها "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة "cbc".

ونشرت "نسرين" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "كواليس مسلسل الوجه الآخر .. سارة".

وتعرض قناة CBC مسلسل "الوجه الآخر"، حصريًا على شاشتها، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وقصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.