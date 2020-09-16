محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن صور جديدة من كواليس مسلسلها "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة "cbc".
ونشرت "نسرين" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "كواليس مسلسل الوجه الآخر .. سارة".
وتعرض قناة CBC مسلسل "الوجه الآخر"، حصريًا على شاشتها، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.
المسلسل بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وقصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تنشر صورا من كواليس "الوجه الآخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.