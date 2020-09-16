صبري فواز يروج لـ "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان صبري فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، لمسلسله الجديد "أسود فاتح".

وكتب: "صباح الخير، مسلسل أسود فاتح هيبدأ عرضه على منصة شاهد vip يوم 27 الشهر ده، يعني بعد 12 يوم بالظبط، يارب ينول رضاكم".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، معتصم النهار، رانيا منصور، نانسي صلاح، روجينا، ومن إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.

وكان المسلسل قد تعرض لعدة أزمات أبرزها خروجه من سباق دراما رمضان الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، كما توقف التصوير لفترة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.