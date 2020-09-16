بعد إذابة الجلطة.. حسن فؤاد يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالة المخرج مراد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان حسن فؤاد أن المخرج المسرحي مراد منير بدأت حالته الصحية في التحسن بعد إذابة الجلطة التي أصيب بها بالمخ، موضحًا أنه ما زال بالعناية المركزة في مستشفى الشبراويشي.

الفنان حسن فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "زرت المخرج الكبير مساء أمس، والحمد لله وجدته بخير وصحته بدأت في التحسن بعد إذابة الجلطة التي أصيب بها بالمخ، وإن كان ما زال يخضع للفحص والمتابعة بالعناية المركزة".

وكان المخرج مراد منير قد تم نقله أمس الثلاثاء إلى المستشفى، إثر إصابته بجلطة بالمخ مساء أول أمس.

المخرج منير مراد كان قد بدأ مؤخرًا بروفات الاستعداد لتقديم مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة حسن فؤاد ولقاء سويدان، وهي من تأليفه وإخراجه، ومن المقرر عرضها في مسرح البالون.