خاص.. نصر محروس يكذب بهاء سلطان بعد إعلان فسخ التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس"، بتلك الكلمات أعلن المطرب بهاء سلطان عبر صفحته بموقع فيسبوك، حسم النزاع الذي استمر لسنوات بينه وبين المنتج نصر محروس، فماهي حقيقة ذلك.

المنتج نصر محروس في أول تعليق له بتصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن المحكمة الاقتصادية في جلستها أمس الثلاثاء رفضت شكلا وموضوعا القضية الفرعية التي رفعها بهاء سلطان بدعوى انتهاء تاريخ التعاقد".

وأضاف المنتج ،:"المحكمة ألزمته في حكمها بتنفيذ بنود العقد، وتقديم الألبومين الباقيين مع شركتنا"..

وكان الفنان بهاء سلطان قد كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك،"الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك( نصر محروس)".

Advertisements

وكان النزاع بدأ منذ سنوات بين المنتج نصر محروس، وفشلت خلالها محاولات الصلح ، أخرها وساطة الفنانة إسعا يونس.

بهاء كان قد بدأ الإعداد لألبوم جديد مع شركة روتانا، بعد تعاقده معها حسبما أكد مجموعة من الشعراء والملحنين.

اقرأ أيضا