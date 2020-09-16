تراند اليوم : شاهد.. أصالة تتعرض للهجوم بسبب ألبومها الجديد: لا تستسلم

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لهجوم واسع بعدما طرحت ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" اليوم الأربعاء، وذلك بعد تأجيله يومًا واحدًا من جانب الشركة.

وصعد هاشتاغ "أصالة اخرسي" في صدارة الهاشتاغات عبر موقع تويتر في السعودية، ورأى المتابعون الذين هاجموا الأغنية بأن كلماتها تعد استنقاصًا للمرأة في وصفها إياها بالضعف في كلماتها وتحديدا في المقطع الذي يقول: "رفقاً بمن عنهن قيل.. استوصوا خيرا بالنساء.. فقد خلقن بضعفهن.. وزادهن الله حياء".

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‏وغرد حساب باسم بوجي يقول: "النساء خلقوا بضعفهن اذا انتي ضعيفة مو كل النساء ضعيفات نفسك! هذي اهانة للكل النساء اللي احبهم ما اسمح لك تهينينهم ‎#اصاله_اخرسي".

ومما جاء في التغريدات أيضا: "‏‎#اصاله اخرسي من الي يقول عنا ضعيفات وقسم بالله لا اصيده"، و"‏‎#اصاله اخرسي اذا تبغون شخص يوصف المرأه ويتكلم بلسانها جيبو الكوين إليسا".

ونشرت الفنانة بعض المقاطع من الألبوم عبر "إنستغرام" وعلقت: "ألبوم لا تستسلم متاح الآن"، وذلك عبر تطبيق "ديزر".