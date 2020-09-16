فيديو .. أحمد فلوكس يبرع في تمرين الهامر

نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر أحمد فلوكس داخل إحدى النوادي Advertisements الصحية "الجيم"، حيث برع فلوكس في تمرين الهامر. الصحية "الجيم"، حيث برع فلوكس في تمرين الهامر. ومن ناحية آخرى يشارك الفنان أحمد فلوكس في بطولة مسلسل سفينة نوح، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة منذر رياحنة، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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