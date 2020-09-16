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شريف عامر في حوار مفتوح مع مبروك عطية وطلاب جامعة القاهرة

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يُقدم برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر الليلة على شاشة MBC مصر، في تمام العاشرة مساء حلقة خاصة من البرنامج مع الدكتور مبروك عطية في حوار مفتوح  من داخل كلية دار علوم بجامعة القاهرة، حيث استضافت الكلية د.مبروك عطية والاعلامى شريف

عامر في ندوة مع أساتذة وطلاب الكلية حول العديد من القضايا المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، ابرزها هدم المساجد التي بنيت على اراضى الدولة لتحقيق المصلحة العامة وقانون التصالح والنقاب وكيفية تجديد الخطاب الدينى، كما يوضح د, مبروك عطية بحضور عميد الكلية د. عبد الرضى عبد المحسن دور اللغة العربية ومساهمة الشباب في الارتقاء بالمجتمع، وكيفية التعامل بحرص مع مواقع التواصل الاجتماعى.

 

يُعرض برنامج يحدُث في مصر على  MBCمصر من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على MBC مصر.

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