يُقدم برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر الليلة على شاشة MBC مصر، في تمام العاشرة مساء حلقة خاصة من البرنامج مع الدكتور مبروك عطية في حوار مفتوح من داخل كلية دار علوم بجامعة القاهرة، حيث استضافت الكلية د.مبروك عطية والاعلامى شريفعامر في ندوة مع أساتذة وطلاب الكلية حول العديد من القضايا المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، ابرزها هدم المساجد التي بنيت على اراضى الدولة لتحقيق المصلحة العامة وقانون التصالح والنقاب وكيفية تجديد الخطاب الدينى، كما يوضح د, مبروك عطية بحضور عميد الكلية د. عبد الرضى عبد المحسن دور اللغة العربية ومساهمة الشباب في الارتقاء بالمجتمع، وكيفية التعامل بحرص مع مواقع التواصل الاجتماعى.
يُعرض برنامج يحدُث في مصر على MBCمصر من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على MBC مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عامر في حوار مفتوح مع مبروك عطية وطلاب جامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.