كثافة التذاكر الإضافية لحفل محمد حماقي في السعودية

في مايقرب من مرور 24 ساعة على طرح تذاكر حفل الفنان محمد حماقي في السعودية، مازال يتصدر مبيعات التذاكر من بين فناني الاحتفالات المشاركين في فعاليات اليوم الوطني السعودي.

تم طرح لليوم الثاني على التوالي تذاكر إضافية للعمل عدد من المرات، نظراً للنفاد السريع للتذاكر المطروحة للبيع من جميع الفئات، حيث يعتبر حماقي هو الفنان الأعلى إقبالاً على شراء تذاكر حفله، الأمر الذي لم يصل إليه نجوم الحفل الذين يشاركونه في الفعاليات وهم "الفنان عمرو دياب، الفنانة أنغام، الفنان تامر عاشور، الفنانة أحلام، والفنان عبادي الجوهر، الفنانة داليا مبارك".

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 6 فئات ، بسعر يبدأ 345 ريال سعودي، أي مايعادل 1445 جنيه مصري، وأعلى فئة بلغ قيمتها 2300 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 9600 جنيه مصري.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر على مسرح الصالة المغطاة باستاد الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يذكر انه تم طرح التذاكر في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت مصر، عبر الموقع الرسمي الخاص بتذاكر الحفل، ليتم الإعلان في أقل من نصف ساعة،عن نفاد تذاكر 3 فئات من

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الحفل، تلاها بدقائق نفاذها بالكامل لتلحقها إصدارات إضافية عدة مرات في وقت قصير.

بينما سجل الهضبة عمرو دياب نفاد تذاكر حفله في فئتين فقط، ، وحقق عدد أقل من التذاكر الإضافية بالمقارنة بـ حماقي.

وسجلت الفنانة أحلام نفاد تذاكرها في فئتين فقط

بينما حفل الفنانةأنغام والفنان تامر عاشور، قد سجلا نفاد تذاكرهم في 4 فئات

تقام جميع فعاليات الحفل في الصالة المغطاة باستاد الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة جدة، مع أخذ التدابير الأامنية والإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، ويعتبر هو أول حدث فني سعودي بعد توقف الأنشطة الفنية بسبب وباء كورونا، تبدأ فعالياته من يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 سبتمبر حتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر.