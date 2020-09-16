المخرج أكرم فريد يروي تعرضه للنشل

كشف المخرج أكرم فريد، الذي يقوم حاليًا بتصوير أحدث أفلامه، والذي يحمل اسم ثانية واحدة، عن تعرضه لنشل مرتين وبنفس الطريقة خلال ستة أشهر.

وروى أكرم فريد تفاصيل الوقعتين قائلًا: لثاني مرة في خلال 6 أشهر فقط يتم سرقتي بنفس الطريقة، موتوسيكل بدون لوحات معدنية وشخصين عليه، في المرة الأولى تمت سرقة موبايلي

من على أذني وأنا أتحدث، وقمت بعمل محضر في القسم وبالطبع استعوضت ربنا على التليفون، والمصيبة إنه كان الساعة 11 مساًء، يعني في عز الزحمة.

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واليوم بذات الطريقة وبرضه موتوسيكل عليه شخصين خطفوا شنطة يدي وفيها كل حاجة بمفاتيح بيتي بفلوسي بشواحن

الموبايل بسماعه الأذن وبرغم مقاومتي طبعًا هما على موتوسيكل ومندفعين قطعوا يد الشنطة وطاروا بالشنطه واللي فيها .. نفس الطريقة بنفس الأسلوب وتفاجأ لما تروح تعمل محضر أن ده حادث بيتكرر كل يوم كتير وناس كتير بتقولي ده حصلنا وحكايات كتير وفي مناطق كتير .. دي صوره ايدي بعد اللي حصل .. ربنا ستر بس معقول ده يحصل ويوميًا في منطقه زي المهندسين اللي هيا قلب العاصمة.