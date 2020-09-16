الجمعة المقبلة .. الليلة الكبيرة والسيرة الهلامية على ساحة الهناجر

يقدم البيت الفني للمسرح عرضيه الناجحين الليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والسيرة الهلامية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وذلك ضمن فعاليات عودة الروح والتي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، أيام الجمعة و السبت و الأحد 18 - 19 - 20 من شهرسبتمبر الجاري في تمام السابعة و النصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، حيث يقدم العرضين متتاليين في حفلة واحدة، تبدأ بعرض الليلة الكبيرة و يعقبه عرض السيرة الهلامية.
الليلة الكبيرة بطولة نجوم مسرح
أما السيرة الهلامية بطولة رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.
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