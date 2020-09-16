حميد الشاعري يطرح ثالث أغنية من ألبومه الجديد "أنا بابا"

أعلن الفنان حميد الشاعري عن طرح ثالث أغانيه من ألبوم "أنا بابا"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". نشر حميد صورة دعائية من الأالبوم، وكشف عن أسم الأغنية "العين عليها تروح"، حيث قام بطرحها عبر خدمة موسيقية تقدمها إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر. الأالبوم، وكشف عن أسم الأغنية "العين عليها تروح"، حيث قام بطرحها عبر خدمة موسيقية تقدمها إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر. يذكر أن حميد طرح أغنيتي "عيلتي، أنا بابا" من ألبومه الصيفي الجديد "أنا بابا"، بعد غياب عن طرح أي ألبومات غنائية، ومن المقرر ان يستكمل باقي أغنيات الألبوم خلال الأيام القليلة الماضية.

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