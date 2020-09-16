أسعار تذاكر حفل أنغام وتامر عاشور في جدة

تستعد الفنانة أنغام، والفنان تامر عاشور، لحفلهم الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، التي تقام في عدد من مدن المملكة.
يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق 24 ديسمبر، وذلك في الصالة المغطاةباستاد الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بـ جدة، وتم تقسيم أسعار.
التذاكر إلى 6 فئات، بداية من 345 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 1450 جنيهمصري، وأعلى فئة سجلت 2300 ريال سعودي أي مايعادل 9665 جنيه مصري.
تبدأ فعاليات الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 ديسمبر، وتنتهي يوم السبت الموافق 26 من نفس الشهر، ويضم عدد كبير من نجوم العالم العربي، وهم "أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك، محمد حماقي، عمرو دياب".
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