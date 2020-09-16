فن ومشاهير

أسعار تذاكر حفل أنغام وتامر عاشور في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستعد الفنانة أنغام، والفنان تامر عاشور، لحفلهم الغنائي في ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، التي تقام في عدد من مدن المملكة.

 

يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق 24 ديسمبر، وذلك في الصالة المغطاة

باستاد الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله بـ جدة، وتم تقسيم أسعار.

 

التذاكر إلى 6 فئات، بداية من 345 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 1450 جنيه

مصري، وأعلى فئة سجلت 2300 ريال سعودي أي مايعادل 9665 جنيه مصري.

 

Advertisements

 

تبدأ فعاليات الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 ديسمبر، وتنتهي يوم السبت الموافق 26 من نفس الشهر، ويضم عدد كبير من نجوم العالم العربي، وهم "أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك، محمد حماقي، عمرو دياب".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار تذاكر حفل أنغام وتامر عاشور في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا