مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون يكرم مدحت صالح

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان مدحت صالح، بجائزة الإبداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنةالخاصة بالمهرجان.
وصرح فتحي الحصري، رئيس الحفل قائلًا: إن هذا التكريم تقدير لكل ما قدمه الفنان مدحت صالح خلال مشواره الفنيالحافل، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، المخرج سامح عبد العزيز، وطارق الإبياري.
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر.
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