طرح الموسم الثانى من Criminal لكيت هارينجتون.. ومؤشرات المشاهدات مرتفعة

وتدور أحداث الموسم الثاني حول مشتبه به في عدد من القضايا وهو "كيت هارينجتون"، يجلس في غرفة الاستماع في المحكمة تحت ضغط شديد للاعتراف بتفاصيل القضايا المتورط فيها، وكان الموسم الأول من السلسلة قد حقق عدد مشاهدات كبير.

وفى تصريحات سابقة، لـ هارينجتون، نجم GOT "جون سنو" لـ موقع " The Hollywood Reporter" حول الموسم الثامن والأخير من المسلسل التليفزيونى الأشهر، قال "هارينجتون" إنه فوجئ بذلك تمامًا، على الرغم من أنه يمكنك رؤية هذا المسار للأحداث منذ بداية أولى حلقات الموسم، لكنها لا تزال صدمة كبيرة لي".

وبسؤاله عن المشهد الأخير من سلسلة HBO، قال "هارينجتون" احببته، عندما قرأته ، وما جعلني أبكي الجملة التي كتبت على الورقة "End of Game of Thrones" ، ونهاية جون سنو بهذه الطريقة، الشخصية التي أحببتها لسنوات كثيرة، وكانت تعني الكثير بالنسبة لي، ورؤيته يتخطى العديد من المواقف التي ساعدت في أن ينضج فكريا في العمل كان بالنسبة لى شيء صادق".

وكشف " هارينجتون " أيضًا أنه لم يكن سعيدًا لأن أريا كانت الشخصية التي قضت على ملك الليل، وأكد أنه كان غاضبًا قليلاً ، وذلك لأنه أراد أن يقتل ملك الليل بنفسه، خاصة أنه تم تحضير شخصية جون سنو طوال المواسم للقيام بذلك، لكنني بالتأكيد كنت سعيدًا جدًا لـ آريا.

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