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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بذكرى استقلال المكسيك بصرخة "دولوريس" الشهيرة ضد الإسبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية سلمي حايك، على الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال المكسيك عن إسبانيا التي توافق اليوم من كل عام، بمقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تؤدي صرخة دولوريس الشهيرة ضد الاسبان.
ويعد يوم الاستقلال المكسيكي حدث سنوي، يحتفل به المكسيكيون بـ "صرخة الاستقلال" التي ارتبط بهذا اليوم من 16 سبتمبر 1810 بصرخة إل جريتو دي دولوريس ضد الاسبان بعد خروجهم من المكسيك.
وكانت قد شاركت حايك، متابعيها وجمهورها، منذ ايام بصورة لها من إحدى مغامراتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحد الجبال الشاهقة، تزامناً مع حرائق الغابات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون في أمريكا، للدعوة لتوقف تلك الكارثة التي تسببت في تدمير عدد كبير من الأشجار وتهجير الحيوانات، وظهرت حايك صاحبة الـ 54 عاماً، في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض إحدى رحلاتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحدي الجبال، وطالبت بالدعاء لتوقف الحرائق الضخمة في كاليفورنيا وواشنطن.
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