شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور في جلسة تصوير غاية في الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سيرين عبد النور فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة لها على حسابها على تويتر، وظهرت سيرين على سور عالى حافية القدمين مرتدية فستانا أسود من أجل التقاط الصور، وكتبت سيرين قائلة:" الشجاعة هي ان تكون نفسك كل يوم في عالم يحاول اجبارك على أن تكــون شخصاً آخر".

شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها عبر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ظهرت خلالها وهي تلف علم بلدها لبنان على ظهرها، ثم علقت على الصورة بكتابة: بحبك يا لبنان، وما أن نشرت الصورة حتي انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن أثنوا على الصورة وتحدثوا عن لبنان متمنين أن تزول الغمة عليها سريعًا، حيث لا تزال آثار الانفجار تؤثر بالسلب على كل مناحي الحياة هناك.

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وكانت هاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم .

وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".