شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "زنزانة 7" بدور العرض السينمائى بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى اليوم الأربعاء، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان من المقرر أن يقام عرض خاص للفيلم أمس الثلاثاء بإحدى سينمات أكتوبر قبل إعلان إلغائه دون أسباب. وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

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الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏