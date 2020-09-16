شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى بطلة مسلسل أحمد صلاح حسنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج أحمد سمير فرج عقد جلسات عمل مع المؤلف محمد عبد المعطى والفنان أحمد صلاح حسنى للوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بمسلسلهم الجديد، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة واختيار اسمه، وذلك بعد انتهاء "عبد المعطى" من كتابة الـ 5 حلقات الأولى، حيث تم وضع نهاية شهر أكتوبر المقبل موعداً مبدئياً لبدء تصوير أول المشاهد.

ويعمل أحمد سمير فرج وصناع المسلسل على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث تم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانة ايمان العاصى لتقديم دور البطولة النسائية، بينما يجرى اختيار باقى الأبطال حيث تم ترشيح أكثر من اسم وفى انتظار الموافقة النهائية لابرام العقود معهم خلال الأسبوعين المقبلين قبل انطلاق التصوير.



ايمان العاصى

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين واسلام جمال فاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، وتميم عبده.

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يذكر أن إيمان العاضى عرض لها مؤخراً الموسم الثانى من مسلسل "مملكة ابليس"، على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت، وشاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.