شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم أم البطل شريفة فاضل فى عيد ميلادها بمنزلها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الخليج 365 أم البطل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، بمناسبة عيد ميلادها، وتقديراً وعرفاناً بما قدمته للوطن من تضحية وللفن من إبداع.وزار الخليج 365 الفنانة الكبيرة أم البطل بمنزلها فى لقاء حصرى، واحتفل بعيد ميلادها الموافق 15 سبتمبر، وأهداها درع تكريم وباقة ورد تقديراً لتضحياتها، حيث قدمت ابنها البطل سيد السيد بدير شهيداً فداء للوطن فى حرب الاستنزاف، ورغم ذلك تحاملت على أحزانها وقدمت أغنية أم البطل بعد نصرأكتوبر المجيد، كما أثرت الفن والطرب بمئات الأغانى التى عاشت معنا فى كل المناسبات.

وطمأنت أم البطل الجمهور على حالتها الصحية، وشكرت الخليج 365، ووجهت كلمة لأمهات الأبطال والشهداء، مؤكدة أنهن رمز لتضحيات الأمهات الدائمة فى السلم والحرب.

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها تفخر بكونها أم بطل وشهيد وتدعو بالصبر لأمهات الشهداء، مؤكدة أنهن يقدمن أعظم تضحية للوطن، موضحة أنها أصرت على تقديم أغنية أم البطل كهدية لكل أمهات الأبطال، وهى أول أغنية تعبر عن مشاعر أم البطل.

وانفرد الخليج 365 بلقاء حصرى مع أم البطل فى منزلها الذى يمتلئ بصور وذكريات من تاريخها الفنى والإنسانى الحافل، حيث انتشرت فى كل أركان المنزل صور سلطانة الطرب شريفة فاضل فى مراحل مختلفة من عمرها، وصور لابنها البطل الشهيد، وزوجها الراحل اللواء على زكى، وأحفادها ، وبعض التكريمات التى حصلت عليها.

و رغم غياب الفنانة الكبير شريفة فاضل وابتعادها عن الأضواء منذ سنوات تشاركنا دائما أهم المناسبات، حيث يشدو هذا الصوت ويعلو فى الشوارع والبيوت يعانق البدر فى أواخر شهر رمضان وهى تردد « تم البدر بدرى»، نفخر ونبكى حين نسمع أغنيتها «أم البطل» فى الانتصارات ومع صعود الشهداء الأبرار إلى الجنة، تشاركنا أفراحنا وتزف العرسان وهى تغنى «مبروك عليك يامعجبانى ياغالى»، وتمثل كل أغانيها ومنها «فلاح كان فايت بيغنى»، «حارة السقايين»، «وآه من الصبر وأه»، «وآه يالمكتوب» و«الليل» علامات فى تاريخ الطرب.

تكريم الفنانة شريفه فاضل



تكريم الخليج 365



درع تكريم الخليج 365 للفنانه شريفه فاضل



رسمه بالوان الزيت للفنانه شريفه فاضل



رسومات الفنانة شريفه فاضل



رسومات زيتية للفنانة شريفه فاضل



رسومات فنية للفنانة



رسومات فنية



رسومات



زوج القنانة شريفه فاضل



شهاده تقدير للفنانة



صور عائلة الفنانة شريفه فاضل



صور عائلية



صور للفنانة شريف فاضل



صور مجمعه للفنانه شريفه فاضل

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صور ورسومات للفنانه شريفه فاضل



صوره الفنانه شريفه فاضل



صوره للفنانة شريفه فاضل (2)



صوره للفنانة شريفه فاضل



عائلة الفنانة شريفه فاضل



عائلة الفنانة



عائلة شريفه فاضل



مجموعه من الدروع والتكريمات للفنانة



مجموعه من الدروع والتكريمات للفنانه



منزل الفنانة القديرة شريفه فاضل



منزل الفنانة شريفه فاضل



منزل الفنانة



منزل شريفه فاضل



أقارب الفنانة



التكريمات



الشهيد



المنزل (2)



المنزل (3)