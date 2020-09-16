شكرا لقرائتكم خبر عن "حتة قمراية" دويتو جديد يجمع عمر كمال مع أورتيجا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أورتيجا، لطرح ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات عمر كمال، والذى انفصل مؤخرا عن رفيقه مطرب المهرجانات أوكا، بعدما ظهر اسمهما على الساحة وحققا نجاحا معا، والأغنية تحمل اسم "حتة قمراية"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل، ومن المقررأن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى، طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.

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