شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc الأحد المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحلّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، ضيفة على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، في لقاء حصري على قناة cbc، الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.
كان البرنامج قد استضاف مؤخرا، النجم العالمي توم هانكس، للحديث عن فيلمه الجديد "Greyhound" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.
برنامج its show time فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.
كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.
يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.
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