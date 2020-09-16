شكرا لقرائتكم خبر عن "هذه ليلتى" ينطلق فى جولة جديدة بأكثر من مهرجان خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الفيلم القصير "هذه ليلتى" جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لمهرجان للسينما العربية في الفترة ما بين 8 وحتى 13 أكتوبر، كما يشارك في مهرجاني أنترينو السينمائي الدولي ومهرجان السينما الأفريقية ببلجيكا.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجه لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



مشهد من الفيلم

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وقد حصل الفيلم على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه سيد نعمان، وحظى الفيلم العام الماضي بعرضه العالم الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.