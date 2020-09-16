مؤلف"مدرسة الحب 3" يتحدث عن كتابة العمل ويوجه رسالة لفاروق الفيشاوى وجومانا مراد

وتابع :"جومانا مراد فنانة كبيرة وأداؤها أبهرني بشكل عظيم، واستطاعت أن تغير من الشخصية الموجودة في السيناريو بشكل أفضل عما كتبته، حيث أضافت للدور وأستطاعت أن تجذب الجمهور لها من خلال أول مشهد لها وقت عرض المسلسل وهي فنانة ملهمة ولن أتخيل أن يمتزج دورها بالعبقرية بشكل سحري.

وأضاف فتيحة أن جومانا فنانة كبيرة تتلألأ في عالم الفن وتسير على نهج مختلف عن فنانات جيلها، وتمثيلها طبيعي غير مصطنع تجسد الدور على حقيقته كما مكتوب بالسيناريو، ومجتهده في عملها وتدقق في كل كبيرة وصغيرة حتى تخرج الدور في أفضل صورة.

كما حرص فتيحة أن يتحدث عن بطل المسلسل خالد الصاوي، حيث قال إنه فنان كبير وله نجومية ساطعة في جميع أنحاء العالم فهو فنان شامل يستطيع أن يقدم الكوميديا والتراجيديا في نفس العمل ولا يمل منه الجمهور حتى لو شاهده أكثر من مرة في اليوم، حيث قدم الدور بشكل جيد وأضاف له من خلال تمكنه من قراءة السيناريو بشكل جيد والوقوف على التفاصيل الهامة التي يناقشها العمل.