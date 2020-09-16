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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة شريف رمزى للآباء مع قرب دخول المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف رمزى، جمهوره بصور له مع نجله فى أول يوم دراسة عبر حسابه على انستجرام، موجها العديد من النصائح للآباء والأمهات حول تربية الأبناء، و الاهتمام بالدراسة.
وكتب شريف، قائلا:""أهم استثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقي أصعب وأهم يوم.. يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في إستقلالهم عن أهلهم".
وأضاف: "متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة واستقرار نفسي".
واختتم حديثه، قائلا: "معلومة أخيرة أنا دخلت ابني نفس المدرسة اللي أنا اتخرجت منها.. أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها وبحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلى علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي وأتمنى ولادي يعدوا بنفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله".
وكان قد شارك الفنان شريف رمزى، فى حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، ليعلن تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التى تتسبب فى مشاكل كبرى للفتيات.
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