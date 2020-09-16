شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة شريف رمزى للآباء مع قرب دخول المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف رمزى، جمهوره بصور له مع نجله فى أول يوم دراسة عبر حسابه على انستجرام، موجها العديد من النصائح للآباء والأمهات حول تربية الأبناء، و الاهتمام بالدراسة.

وكتب شريف، قائلا:""أهم استثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقي أصعب وأهم يوم.. يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في إستقلالهم عن أهلهم".

وأضاف: "متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة واستقرار نفسي".

واختتم حديثه، قائلا: "معلومة أخيرة أنا دخلت ابني نفس المدرسة اللي أنا اتخرجت منها.. أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها وبحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلى علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي وأتمنى ولادي يعدوا بنفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله".

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وكان قد شارك الفنان شريف رمزى، فى حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، ليعلن تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التى تتسبب فى مشاكل كبرى للفتيات.