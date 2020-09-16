شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض عن الفنان الكبير محمود ياسين: بخير وصحته فى تحسن مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد رياض عن ارتياحه الشديد من تحسن الحالة الصحية لحماه النجم الكبير محمود ياسين، وقال رياض لـ"الخليج 365"،:"الأستاذ محمود بخير الآن، ونزوره فى الوقت الحالى باستمرار بعدما كانت زيارته غير مسموح بها".واستنكر رياض الشائعات التى تطلق من آن لآخر عن وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، موضحا أن النقابة تسير فى إجراءاتها القانونية لملاحقة من وراء هذه الشائعات، وعن علاقته بالنجم الكبير محمود ياسين، قال :"أنا اعتبره والدى وصديقى وتربطنى به علاقات على المستوى الإنسانى والعائلى لا تنسى".

يذكر آن آخر عمل درامى شارك فيه النجم محمد رياض هو مسلسل " بت القبايل"، من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، تأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح.

Advertisements

وناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.