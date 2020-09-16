شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا كاتبة ومخرجة لفيلمها الجديد عن مسيرتها الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أيقونة البوب مادونا، تغيير مسار مسيرتها الفنية بعد عقود طويلة، وتحولها لمخرجة وكاتبة لفيلمها الجديد الذي سيناقش قصة حياتها ومسيرتها المهنية، بالتعاون مع شركة الإنتاج الشهيرة Universal، حيث بدأت مشاركة الكاتب الحائز على جائزة الأوسكار ديابلو كودي من أجل اعداد النص الكامل للفيلم الجديد.

ووفقا لجريدة فاريتي، فإن النجمة العالمية تسعى لتجسيد مسيرتها المذهلة على مدار الخمس عقود الماضية في عالم الموسيقى وصناعة الأفلام والتمثيل، وستبدأ رحلتها من الأحياء الفقيرة في مدينة نيويورك وحتى وصولها لقمة النجومية في عالم البوب.

ومن المقرر ان تستقر النجمة العالمية على اسم لفيلمها الجديد خلال الفترة القادمة بعد تعاقدها رسمياً مع شركة Universal Pictures، ولم يتم التأكيد على موعد طرح الفيلم للجمهور، ولكن تشير المؤشرات الى عام 2022.



مادونا

وفى سياق آخر، كانت قد حرصت النجمة العالمية مادونا على إحياء ذكرى ميلاد ملك البوب مايكل جاكسون الـ62 الذى يعتبر واحدا من أهم أيقونات الموسيقى والغناء فى العالم، حيث كانت حياة جاكسون مليئة بالنجاحات المذهلة وذلك بفضل موهبته الفريدة، ونشرت صورة تجمعهما معلقة عليها قائلة :" عيد ميلاد سعيد للملك".

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