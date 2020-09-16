شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة أشهر الأغانى التراثية فى حفل غنائى بمسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحيى المطربة نوران أبو طالب حفلاً غنائيا في الثامنة مساء الجمعة المقبل علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر تقدم نوران مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، لأ مش انا اللي ابكي ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي ، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك ، يا ورد مين يشتريك ، بنلف، وغيرها الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة.
يشار أن نوران أبو طالب اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر ، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن ، شاركت فى تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.
وشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.
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