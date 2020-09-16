شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تودع آخر الأيام الصيفية بصورة فى حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ودعت الفنانة سمية الخشاب، آخر الأيام الصيفية بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت سمية وهى داخل حمام السباحة وكتبت على الصورة قائلة:" نهاية الصيف"، وقد استخدمت سمية على وجهها إحدى الفلاتر.



سمية الخشاب

و خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة داخل حمام سباحة وارتدت عددا كبيرا من الحلي والإكسسوار الفضي، وشاركت الخشاب، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمجموعة من صور الجلسة التي خضعت لها داخل حمام السباحة وارتدت فيها كميات كبيرة من الفضة حول الرقبة.

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وفى تصريحات خاصة للفنانة سمية الخشاب، لـ الخليج 365 تعليقا على جلسة تصويرها الأخيرة، والتي لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها تعشق الزراعة والطبيعة وتحب شكل الفاكهة والخضار منذ الصغر، وتحب شراءها بنفسها وتشعر بسعادة عجيبة عندما تشاهد الفواكه بمختلف أنوعها وألوانها، وهو ما يجعلها تشكر الله على نعمه الكثيرة وإبداعه في الألوان واختلاف طعم الفواكه من نوع لآخر.

وأضافت سمية: "البرتقال الذي استخدمته في جلسة التصوير الأخيرة اقتطفته من منزلى، فأنا أزرع الأشجار والنباتات العطرية في حديقة المنزل"، موضحة أن الفكرة من البداية كانت بالتنسيق مع إيهاب عادل الأرت دايريكتور والذي سبق وأن تعاونت معه من قبل.

آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".