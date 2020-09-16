شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل أغانى المطربة التونسية الراحلة ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة ذكرى، حيث إنها من مواليد 16 سبتمبر 1966، ولدت في تونس وهي أصغر أشقائها الثمانية، بدأت الغناء أثناء وجودها في المدرسة، حيث كان يشجعها والدها على الغناء بينما لم تتقبل والدتها ذلك، لكن بعد وفاة والدها، بدأت والدتها بدعمها كما فعل جميع أشقائها.

وبعد ذلك سافرت ذكرى إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى هناك وبدأت مشوارها الفني عام 1980، حيث شاركت في برنامج المسابقات بين المعاهد، ثم شاركت بعدها ببرنامج الهواة فن ومواهب وفازت بجائزته الكبرى. لتتمكن أخيرًا من تسجيل أول أغانيها بعنوان يا هوايا عام 1983، فأعقبتها بأداء أولى حفلاتها في مهرجان (قرطاج) خلال نفس العام صدر لها العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، وتألقت بنجاحاتها الغنائية إلى أن لقت مصرعها عام 2003 إثر رصاصة أطلقها عليها زوجها، لينتحر بعدها.

ومن أجمل أغانيها :" وحياتي عندك و مش كل حب و الله غالب و يا عزيز عيني و كل اللي لاموني و يوم عليك و بحلم بلقاك و ما بنتكلمش و تبعد عني وفرصة أخيرة و أماه "

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